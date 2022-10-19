Дмитрий Азаров об итогах встречи с президентом: "Достижения Самарской области – это достижения всех жителей нашего региона"

Темпы социально-экономического развития Самарской области, которое высоко оценил президент России Владимир Путин — это результат совместной работы региональных властей и жителей губернии, объединения усилий в решении задач по обустройству родной земли. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании регионального правительства, которое он провел сегодня вечером в режиме ВКС.

Во вторник, 18 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе нее Дмитрий Азаров доложил президенту, в том числе, о ситуации в ключевых отраслях экономики Самарской области и динамике их развития, реализации национальных проектов и государственных программ, важнейших инвестиционных и инфраструктурных проектах, решении проблем, наиболее актуальных для жителей региона.

Глава государства высоко оценил темпы социально-экономического развития Самарской области. В частности, президент отметил результаты работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению высоких показателей по ряду направлений, в целом оценив ситуацию в регионе как стабильную и хорошую, по многим показателям выше среднероссийских.

"Президент страны дал высокую оценку темпам социально- экономического развития региона, конечно же, отметил динамику развития. Это развитие невозможно было бы без прямой поддержки Президента, его внимания к Самарской области, к нашим флагманским проектам, к тем проблемам, с которыми сталкивается наш регион, отдельные отрасли, в которых Президент всегда принимает участие по расшивке этих проблем. Чего стоят только решения президента по поддержке автопрома, которые напрямую сказались на работе АвтоВАЗа. И таких примеров, конечно, можно привести много", — сказал Дмитрий Азаров, открывая оперативное совещание правительства Самарской области.

Губернатор подчеркнул, что высокая оценка президентом Самарской области — это очень дорого и важно для региона. Дмитрий Азаров отметил, что все успехи в Самарской области достигаются при участии жителей. Глава региона поблагодарил земляков за вклад в социально — экономическое развитие губернии.

"Конечно же, те достижения, которые в области есть, это достижения всех жителей нашего региона. Вклад жителей Самарской области в достижение этих результатов переоценить просто невозможно. Только объединяя усилия людей, только вместе определяя цели и задачи, мы будем находить эффективные решения для достижения поставленных целей. Благодарю всех жителей региона за их активность, за их деятельное участие в обустройстве родной земли, в решении застарелых проблем, в уверенном развитии региона и в будущем", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил, что высокая оценка президента накладывает на Самарскую область, как опорный край страны, дополнительную ответственность.

"Мы ни в коем случае не можем подвести ни нашего национального лидера, ни страну. Как и всегда, Самарская область в непростые времена обязана стать надежной опорой, оплотом новых и новых побед нашей великой Родины. Уверен, что так и будет, — сказал глава региона, — Залог тому — наша внутренняя мобилизация, наше понимание ответственности, наша постоянная коммуникация и совместная работа со всеми жителями Самарской области. Все это находит отклик и поддержку на федеральном уровне, на уровне правительства РФ и, конечно, лично президента страны".

Дмитрий Азаров обратил внимание членов правительства Самарской области, руководителей муниципалитетов на необходимость в этот особый период проявить внутреннюю мобилизацию, четкость и ответственность в работе. Губернатор нацелил коллег на дальнейшую плодотворную работу в решении задач по дальнейшему развитию региона.

"Забыли о достижениях — за работу! Дел у нас невпроворот. В этот особый период — тем более. Мы четко определили вместе с жителями задачи, и я рассчитываю, что приложим максимум усилий и добьемся результатов по всем направлениям. Полная самоотдача, не считаясь с личным временем, позволит нам решить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Уверен, так и будет", — отметил глава Самарской области.