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В Поволжье почти половина вкладов в Сбербанке открывается онлайн

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей с января по сентябрь 2022 года открыли в Сбербанке вклады на общую сумму, превышающую 86 млрд рублей. При этом почти половина из них открывалась дистанционно.

Фото: freepik.com

Отметим, что процент вкладов, открытых в онлайн формате, значительно вырос. Если в 2021 году таким образом оформляли 31% депозитов, то в 2022 году уже 47%.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Наличие вклада в банке позволяет получать дополнительный пассивный доход от накоплений. Наши клиенты активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Только за девять месяцев 2022 года общий объем привлеченных вкладов, без учета пролонгации старых, увеличился на 70%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы находимся в постоянном контакте с нашими клиентами, проводим исследования и создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их запросам и потребностям".

Открыть вклад можно как в отделении банка, так и онлайн - через приложение или web-версию Сбербанк Онлайн. Кроме того, дистанционно можно в любое время пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими средствами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально.

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