В Самарской области нашли артиллерийские снаряды

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В Борском районе Самарской области обнаружили артиллерийские снаряды калибром 152 мм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области