Клиенты банка "Открытие" смогут бесплатно снимать наличные с кредитной карты "120 дней"

Банк "Открытие" запустил акцию по бесплатному снятию наличных с карты "120 дней". Новые держатели кредитной карты смогут снимать до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии и без процентов: сумма войдет в льготный период.

Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту "120 дней" до 30 ноября включительно.

"120 дней" — самая популярная кредитная карта в линейке банка "Открытие". Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.

Полный список всех преимуществ по карте "120 дней" и подробные условия акции доступны на сайте банка.