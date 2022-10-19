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Клиенты банка "Открытие" смогут бесплатно снимать наличные с кредитной карты "120 дней"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" запустил акцию по бесплатному снятию наличных с карты "120 дней". Новые держатели кредитной карты смогут снимать до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии и без процентов: сумма войдет в льготный период.

Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту "120 дней" до 30 ноября включительно.

"120 дней" — самая популярная кредитная карта в линейке банка "Открытие". Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.

Полный список всех преимуществ по карте "120 дней" и подробные условия акции доступны на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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