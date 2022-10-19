Клиенты банка "Открытие" смогут бесплатно снимать наличные с кредитной карты "120 дней"

Банк "Открытие" запустил акцию по бесплатному снятию наличных с карты "120 дней". Новые держатели кредитной карты смогут снимать до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии и без процентов: сумма войдет в льготный период.
Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту "120 дней" до 30 ноября включительно.
"120 дней" — самая популярная кредитная карта в линейке банка "Открытие". Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.
Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.
Полный список всех преимуществ по карте "120 дней" и подробные условия акции доступны на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").