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Банк "Открытие" предоставит дополнительные финансовые гарантии для автозаемщиков

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнес банка "Открытие") запускает продажи продукта "Независимая Гарантия" на возврат автокредитов. Сервис разработан специально для автозаемщиков и обеспечит финансовую защиту при потере работы (из-за сокращения должности или штата, банкротства организации, переезда компании) и иной непредвиденной ситуации.

Гарантом выступает ООО "АвтоАссист", который выплатит до трёх ежемесячных платежей по кредиту в случае неисполнения клиентом своих обязательств. Это позволит сохранить спокойствие и поддержать семейный бюджет во время поиска новой работы, а семье — сохранить привычный уровень жизни в сложной ситуации.

Среди прочих преимуществ независимой гарантии — отсутствие просрочек и пени и сохранение заёмщиком положительной кредитной истории, моментальная выплата при наступлении основания для оформления гарантии и получение сертификата "Автоюрист" с возможностью юридических консультаций в любое время в течение года.

Приобрести независимую гарантию может клиент банка "Открытие" в возрасте от 18 до 65 лет при оформлении автокредита в любом дилерском центре-партнере "Открытие Авто". Стоимость сертификата зависит от величины кредита и срока действия гарантии.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

ООО "Автоассист" — сервис поддержки автомобилистов и автомобильного бизнеса, реализующий продукты под одноименным названием "Ultra24", один из лидеров российского авторынка дистанционных услуг. Входит в Группу Компаний "ЕЮС". Клиентами сервиса являются автомобильные бренды, частные клиенты автодилеров и крупный бизнес с большим автопарком, которым требуется надежная и оперативная система помощи на дорогах с широким спектром услуг 24/7 на всей территории России, СНГ и стран Европы.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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