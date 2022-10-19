Банк "Открытие" предоставит дополнительные финансовые гарантии для автозаемщиков

"Открытие Авто" (блок автобизнес банка "Открытие") запускает продажи продукта "Независимая Гарантия" на возврат автокредитов. Сервис разработан специально для автозаемщиков и обеспечит финансовую защиту при потере работы (из-за сокращения должности или штата, банкротства организации, переезда компании) и иной непредвиденной ситуации.

Гарантом выступает ООО "АвтоАссист", который выплатит до трёх ежемесячных платежей по кредиту в случае неисполнения клиентом своих обязательств. Это позволит сохранить спокойствие и поддержать семейный бюджет во время поиска новой работы, а семье — сохранить привычный уровень жизни в сложной ситуации.

Среди прочих преимуществ независимой гарантии — отсутствие просрочек и пени и сохранение заёмщиком положительной кредитной истории, моментальная выплата при наступлении основания для оформления гарантии и получение сертификата "Автоюрист" с возможностью юридических консультаций в любое время в течение года.

Приобрести независимую гарантию может клиент банка "Открытие" в возрасте от 18 до 65 лет при оформлении автокредита в любом дилерском центре-партнере "Открытие Авто". Стоимость сертификата зависит от величины кредита и срока действия гарантии.