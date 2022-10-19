В Самарской области осудили рыбаков-браконьеров

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда Самарской области, вынесенный двум мужчинам, которых обвиняли в незаконной рыбалке. Об этом сообщили в суде.
Обвиняемые на Волге рыбачили с лодки в 400 м от сызранского речного порта. Незаконность рыбалки состояла в том, что мужчины использовали сеть на путях нереста. Всего мужчины выловили 17 рыб: густеру, плотву, окуня и карася.
Задержали рыбаков у берега. Ущерб от их действий оценили в 12,5 тыс. рублей.
В суде мужчины отказались от дачи показаний и получили по два года лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.