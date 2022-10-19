В Самарской области осудили рыбаков-браконьеров

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда Самарской области, вынесенный двум мужчинам, которых обвиняли в незаконной рыбалке. Об этом сообщили в суде.

Обвиняемые на Волге рыбачили с лодки в 400 м от сызранского речного порта. Незаконность рыбалки состояла в том, что мужчины использовали сеть на путях нереста. Всего мужчины выловили 17 рыб: густеру, плотву, окуня и карася.

Задержали рыбаков у берега. Ущерб от их действий оценили в 12,5 тыс. рублей.

В суде мужчины отказались от дачи показаний и получили по два года лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком.