Новикомбанк стал партнером Гарантийного Фонда Ульяновской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал три соглашения с Гарантийным Фондом Ульяновской области. Сотрудничество сторон будет направлено на поддержку промышленных предприятий региона.
В присутствии Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Марины Алексеевой подписи под документами поставили генеральный директор Гарантийного Фонда региона Александр Спицын и Управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Ульяновске Александр Царев.
В рамках первого подписанного соглашения стороны договорились о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса. Второе соглашение предусматривает возможность получения банковских гарантий при поддержке Фонда. В соответствии с третьим соглашением Новикомбанк получил аккредитацию Фонда для участия в конкурсных отборах заявок на размещение средств в депозиты.
Цель сотрудничества — оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые из-за недостатка залогового обеспечения ограничены в возможности привлекать финансирование. Теперь клиенты Новикомбанка смогут воспользоваться поручительством Фонда при получении кредитов и банковских гарантий.
Новикомбанк активно развивает сотрудничество с ключевыми предприятиями Госкорпорации Ростех в Ульяновской области. Среди клиентов банка в регионе –
АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", Филиал ПАО "ИЛ" — Авиастар, АО "АэроКомпозит". "Наш приоритет — это развитие дальнейшего сотрудничества с предприятиями ведущей промышленной корпорации Ростех и с компаниями, работающими с ними в производственной кооперации — субъектами малого и среднего бизнеса", — отметил Александр Царев.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?