Новикомбанк стал партнером Гарантийного Фонда Ульяновской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал три соглашения с Гарантийным Фондом Ульяновской области. Сотрудничество сторон будет направлено на поддержку промышленных предприятий региона.

В присутствии Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Марины Алексеевой подписи под документами поставили генеральный директор Гарантийного Фонда региона Александр Спицын и Управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Ульяновске Александр Царев.

В рамках первого подписанного соглашения стороны договорились о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса. Второе соглашение предусматривает возможность получения банковских гарантий при поддержке Фонда. В соответствии с третьим соглашением Новикомбанк получил аккредитацию Фонда для участия в конкурсных отборах заявок на размещение средств в депозиты.

Цель сотрудничества — оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые из-за недостатка залогового обеспечения ограничены в возможности привлекать финансирование. Теперь клиенты Новикомбанка смогут воспользоваться поручительством Фонда при получении кредитов и банковских гарантий.

Новикомбанк активно развивает сотрудничество с ключевыми предприятиями Госкорпорации Ростех в Ульяновской области. Среди клиентов банка в регионе –

АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", Филиал ПАО "ИЛ" — Авиастар, АО "АэроКомпозит". "Наш приоритет — это развитие дальнейшего сотрудничества с предприятиями ведущей промышленной корпорации Ростех и с компаниями, работающими с ними в производственной кооперации — субъектами малого и среднего бизнеса", — отметил Александр Царев.