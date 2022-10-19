ПСБ открыл 150-й офис на новых территориях

ПСБ, первый российский банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, открыл 150-й офис на территории этих регионов.
За короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия: более чем 150 точек продаж, включая новые офисы, также открытые сегодня, предоставляют надежное и бесперебойное обслуживание в 72 населенных пунктах, обеспечивая жителям и бизнесу доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации и оказывая содействие социально-экономическому развитию регионов.
Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, — открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и пр., а также удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов.
ПСБ продолжит и дальше расширять сеть отделений на территории регионов и поэтапно дополнит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?