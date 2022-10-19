Оформить ипотеку Сбера через Домклик стало ещё проще

Подать онлайн-заявку через сервис Домклик на ипотеку Сбера стало ещё проще. Теперь клиентам не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы.
А если клиент зарегистрировался по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал "Госуслуг", паспортные данные подтянутся автоматически и фотографировать документ не понадобится вообще. Таким образом, Сбер всего по одному развороту паспорта предоставляет именно финальное, а не предварительное решение о выдаче ипотеки.
И ещё одна хорошая новость: для рефинансирования под залог недвижимости, включая "Семейную ипотеку", согласие органов опеки больше не нужно, если для улучшения жилищных условий был использован материнский капитал. Исключение — когда доли детям уже выделены, то есть среди собственников предмета залога есть несовершеннолетние. В этом случае согласие опеки потребуется для принятия жилья в залог при рефинансировании.
Сервисы Домклик позволяют провести ипотечную сделку безопасно и легко. Рассчитать условия ипотеки и подать заявку можно онлайн за 5 минут. В банк нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.
Подобрать подходящую недвижимость и оформить проведение сделки за свои средства можно онлайн на Домклик.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?