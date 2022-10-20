Банк "Открытие" продлил скидку 0,2% годовых на льготную ипотеку

Клиенты банка "Открытие" при выходе на сделку за 30 дней могут получить дополнительную скидку 0,2% годовых к действующим ставкам по льготным ипотечным программам. Предложение доступно при подаче заявки до 31 октября 2022 года включительно.
Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при подписании договора в течение 30 календарных дней с момента получения одобрения.
Таким образом, минимальная ставка по "Семейной ипотеке" составит 5,3% годовых, по "Ипотеке с господдержкой" — 6,3%*.
По программе "Семейная ипотека" семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Программа "Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России.
Размер первоначального взноса по льготным программам начинается от 15%. Максимальный срок кредита — 30 лет.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
* при первоначальном взносе от 30%
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").