Банк "Открытие" продлил скидку 0,2% годовых на льготную ипотеку

Клиенты банка "Открытие" при выходе на сделку за 30 дней могут получить дополнительную скидку 0,2% годовых к действующим ставкам по льготным ипотечным программам. Предложение доступно при подаче заявки до 31 октября 2022 года включительно.

Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при подписании договора в течение 30 календарных дней с момента получения одобрения.

Таким образом, минимальная ставка по "Семейной ипотеке" составит 5,3% годовых, по "Ипотеке с господдержкой" — 6,3%*.

По программе "Семейная ипотека" семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.

Программа "Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России.

Размер первоначального взноса по льготным программам начинается от 15%. Максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

* при первоначальном взносе от 30%