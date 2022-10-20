Под Тольятти безработный дачник убил 71-летнего рыбака

В Ставропольском районе Самарской области задержали безработного 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
10 октября в районе с. Лопатино прохожий на тропинке около водоема обнаружил тело 71-летнего мужчины с множественными ранениями головы.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители опросили охранников рыбхоза, на территории которого нашли труп, и выяснили, что у убитого пропали удочки и телефон. Кроме того, в зарослях камыша обнаружился велосипед мужчины.
Вскоре задержали ведущего асоциальный образ жизни жителя близлежащего дачного массива. Он рассказал, что познакомился с пожилым мужчиной в день убийства. Новые приятели вместе рыбачили и выпивали, а потом поссорились. Подозреваемый ушел домой, но вскоре опять встретил рыбака и подрался с ним. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента топором по голове. После этого он забрал мобильник и велосипед жертвы, который позже выкинул в озеро.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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