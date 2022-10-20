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Сбер получил "Хрустальную пирамиду" за лучшие образовательные и HR-проекты

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер получил сразу 6 наград всероссийской премии "Хрустальная пирамида" — это рекорд за всю историю участия банка в этом конкурсе. Эксперты в очередной раз признали образовательные и HR-проекты банка и его дочерних компаний лучшими в стране.

Платформа "Пульс" — 1-е место в номинации "HR-решение года".

"Пульс" — на 100% отечественное ПО, автоматизирующее полный цикл ключевых HR-процессов: привлечения, обучения, целеполагания, карьеры и развития сотрудников. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. Платформа победила в "Хрустальной пирамиде" второй год подряд: в 2021-м проект стал лучшим в номинации "Технологическое решение года".

Совместный проект Sber Private Banking и Российской экономической школы — 1-е место, "Корпоративное обучение года".

Эксперты Сбера и РЭШ первыми в России внедрили международные программы по управлению благосостоянием Associate Wealth Manager (AWM) и Certified International Wealth Manager (CIWM). Они готовят и сертифицируют специалистов, которые помогают клиентам инвестировать, планировать бюджет и эффективно распоряжаться собственным капиталом.

Также призовые места получили:

"Школа 21" — 2-е место, "Лучший проект по развитию человеческого капитала".

В школе программирования от Сбера любой человек старше 18 лет может получить востребованное ИТ-образование. Тематика — алгоритмы, и графика, Unix, web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Методика обучения — "Равный равному" (peer-to-peer): без менторов, лекций и оценок. Здесь идет только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Образование и опыт работы не важны, чтобы поступить, для более половины участников обучение в проекте — это первый опыт программирования. Обучение в "Школе 21" бесплатное и проходит в офлайн-режиме. Кампусы открыты в Москве, Казани и Новосибирске, скоро появятся и других городах. Сегодня в школе учится больше 3500 человек. 1200 из них уже трудоустроены в крупных ИТ-компаниях и стартапах страны.

Ситуационная игра "ESG: выбирая будущее" — 2-е место, "Лучший проект/программа по вовлечению молодежи в позитивные изменения", а также специальный приз "ESG с человеческим лицом".

Герой игры получает от искусственного интеллекта прогноз, какие технологии появятся через 50 лет. Возможны два варианта будущего. В первом не хватает еды и других ресурсов, окружающая среда загрязнена, животные и растения вымирают. Во втором человек и природа живут в гармонии. Задача игрока — не допустить негативного сценария. Для этого он решает различные ESG-задачи, и в итоге его знания по теме углубляются.

СберУниверситет — 3-е место, "Лучший корпоративный университет года".

В 2022 году СберУниверситет отметил 10-летие. В нем обучился уже 1 млн человек — и очно, и онлайн. Сотрудники Сбера и 2000 компаний-партнеров могут пройти 500 с лишним образовательных программ, и каждый год они обновляются на 30−40%. Здесь преподает 340 человек, благодаря опыту и знаниям которых университет получил больше 20 российских и международных наград.

Образовательный маркетплейс Edutoria, 3-е место, "Технологическое решение года".

На отечественная онлайн-платформе Edutoria люди приобретают важные сегодня навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии. Компании и эксперты бесплатно размещают здесь свои курсы и могут монетизировать свои знания. На платформе размещены материалы ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других. Спецпроект "Муза" запустили специально для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Ежегодную премию "Хрустальная пирамида" основали в 2011 году оргкомитет саммита HR-директоров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она помогает делиться лучшим опытом управления компаниями и людьми и поощряет организации, которые внедряют передовые HR-методы и технологии.

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Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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