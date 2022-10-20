ВТБ: бизнес на четверть нарастил объем расчетов в юанях

Объем расчетов в китайских юанях клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в сентябре увеличился на четверть по сравнению с показателем августа. Число операций выросло более чем на 40%.
ВТБ фиксирует постоянный рост спроса на расчеты среднего и малого бизнеса в юанях, а также увеличение объема средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в 1,5 раза. По данным ВТБ, наиболее активно работают с юанем торговые компании. Число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.
ВТБ предоставляет своим клиентам все возможности для работы с китайскими партнерами: надежные расчеты в юанях группы ВТБ, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, цифровая экосистема ВЭД и бесплатная поддержка эксперта ВЭД, в сентябре также появилась возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях на индивидуальных условиях по рыночным ставкам.
Узнать подробнее об инструментах для работы с китайскими партнерами и сервисах экосистемы ВЭД от ВТБ можно на сайте банка.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?