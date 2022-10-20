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Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 млрд рублей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на сложную геополитическую и макроэкономическую ситуацию Новикомбанк демонстрирует позитивную динамику по всем ключевым показателям. Полученную прибыль Банк направит на реализацию программ поддержки промышленности.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль Новикомбанка превысила 15 млрд рублей, что уже больше совокупной прибыли банка за 2021 год, сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева в интервью изданию "Коммерсант-Деньги". Размер капитала достиг почти 80 млрд рублей, его рентабельность превысила — 27%. Отличные результаты работы банка подтверждаются и высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств — "Эксперт РА", "АКРА" и НКР.

"Главный фактор — наш бизнес-профиль, в рамках которого мы специализируемся на корпоративном кредитовании ключевых высокотехнологичных предприятий, — рассказала Елена Георгиева. — Но конечно же, при этом мы соблюдаем все требования банковского регулирования и всегда придерживаемся консервативной риск-политики. Кроме того, мы давно и очень хорошо знаем своих клиентов, глубоко погружены в их деятельность, в их проекты, со многими из которых они к нам приходили на самых ранних стадиях. Мы внимательно следим за их реализацией. Это помогает нам контролировать ситуацию и грамотно управлять рисками".

На крупных отраслевых мероприятиях Новикомбанк заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму 250 млрд рублей. В третьем квартале выдача кредитов достигла 150 млрд рублей. По итогам года кредитный портфель банка увеличится на 15%, прогнозирует Елена Георгиева. Предоставление финансирования и сопровождение контрактов — дальнейшие точки роста портфеля Новикомбанка.

С целью снижения стоимости заемных средств для клиентов Новикомбанк стал участником всех ключевых механизмов кредитования промышленности, в рамках которых предприятия могут участвовать в государственных программах на различные цели, включая реализацию проектов импортозамещения.

"У Новикомбанка нет непрофильных расходов, — подчеркнула Елена Георгиева. — Все имеющиеся ресурсы Банк централизованно направляет на разработанные совместно с акционером собственные уникальные программы финансирования, оказывая всестороннюю поддержку промышленности".

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