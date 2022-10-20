Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев превысила 15 млрд рублей

Несмотря на сложную геополитическую и макроэкономическую ситуацию Новикомбанк демонстрирует позитивную динамику по всем ключевым показателям. Полученную прибыль Банк направит на реализацию программ поддержки промышленности.
По итогам 9 месяцев чистая прибыль Новикомбанка превысила 15 млрд рублей, что уже больше совокупной прибыли банка за 2021 год, сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева в интервью изданию "Коммерсант-Деньги". Размер капитала достиг почти 80 млрд рублей, его рентабельность превысила — 27%. Отличные результаты работы банка подтверждаются и высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств — "Эксперт РА", "АКРА" и НКР.
"Главный фактор — наш бизнес-профиль, в рамках которого мы специализируемся на корпоративном кредитовании ключевых высокотехнологичных предприятий, — рассказала Елена Георгиева. — Но конечно же, при этом мы соблюдаем все требования банковского регулирования и всегда придерживаемся консервативной риск-политики. Кроме того, мы давно и очень хорошо знаем своих клиентов, глубоко погружены в их деятельность, в их проекты, со многими из которых они к нам приходили на самых ранних стадиях. Мы внимательно следим за их реализацией. Это помогает нам контролировать ситуацию и грамотно управлять рисками".
На крупных отраслевых мероприятиях Новикомбанк заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму 250 млрд рублей. В третьем квартале выдача кредитов достигла 150 млрд рублей. По итогам года кредитный портфель банка увеличится на 15%, прогнозирует Елена Георгиева. Предоставление финансирования и сопровождение контрактов — дальнейшие точки роста портфеля Новикомбанка.
С целью снижения стоимости заемных средств для клиентов Новикомбанк стал участником всех ключевых механизмов кредитования промышленности, в рамках которых предприятия могут участвовать в государственных программах на различные цели, включая реализацию проектов импортозамещения.
"У Новикомбанка нет непрофильных расходов, — подчеркнула Елена Георгиева. — Все имеющиеся ресурсы Банк централизованно направляет на разработанные совместно с акционером собственные уникальные программы финансирования, оказывая всестороннюю поддержку промышленности".
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?