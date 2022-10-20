Клиенты Управляющей компании "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") получили на свой банковский счет первую выплату дохода по фонду "Открытие — Сбалансированный рантье". Общий объем средств, которые были распределены среди клиентов, превысил 28 млн рублей.

Промежуточный доход был сформирован за счет дивидендов и купонов, поступивших в фонд "Открытие — Сбалансированный рантье" с момента его создания в июне этого года. Инвесторы получили доходность в размере 1,6% от стоимости пая за квартал (что эквивалентно 6,4% годовых). Важно отметить, что это не весь доход, который могут получить клиенты, ведь в нем не учитывается изменение рыночной стоимости активов, входящих в состав фонда.

Промежуточный доход без удержания каких-либо комиссий получили более 3000 пайщиков, что подтверждает высокую популярность фонда среди инвесторов. Особенно актуален продукт для тех клиентов, кому важно видеть результат управления, получая денежные средства на свой банковский счет.

Отдельно отметим, что все клиенты получили доход всего через 2 рабочих дня после того, как был подведен итог по общей сумме выплат, что намного быстрее, чем предусмотрено правилами фонда (30 дней). Это свидетельствует о развитой инфраструктуре фонда и высоком профессионализме команды УК "Открытие".

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы рады объявить, что всем инвесторам фонда "Открытие — Сбалансированный рантье" были направлены выплаты первого промежуточного дохода от инвестиций в ПИФ. Появление новой возможности выплачивать регулярный доход в рамках паевого фонда позволило нам удовлетворить запросы ещё большего числа инвесторов, предложив альтернативу вкладам и ценным бумагам, купленным с целью получения дивидендов и купонов.

Мы видим, насколько прониклись наши клиенты уникальной идеей фонда (стоимость чистых активов уже превысила 1,8 млрд рублей), и ценим их интерес. Теперь пришло время оправдать доверие инвесторов и, думаю, по результатам первой выплаты промежуточного дохода, можно с уверенностью сказать, что фонд с этой задачей справился. Надеемся, что клиенты реинвестируют полученные средства для максимальной эффективности инвестиций".

Фонд "Открытие — Сбалансированный рантье" — один из первых фондов на российском рынке, который позволяет получать регулярный доход за счет купонов и дивидендов. Следующая выплата будет произведена до 15 февраля 2023 года. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.