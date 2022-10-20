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Губернатор Власть и политика

Леонид Симановский: Самарская область очень привлекательна с точки зрения инвестиций

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 18 октября, провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Руководитель региона доложил главе государства о развитии субъекта Федерации, в том числе в сфере инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

В целом глава государства назвал ситуацию в Самарской области стабильной и по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки.

Встречу президента РФ и главы 63-го региона прокомментировал депутат Госдумы от Самарской области, заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.

"Такие встречи очень важны и для главы региона, и для каждого жителя Самарской области. Владимир Владимирович очень положительно отозвался о регионе, проводимой здесь работе, и я считаю, что встреча прошла конструктивно. Губернатор рассказал не только о достижениях, но и перспективах развития. Самарская область очень привлекательная с точки зрения инвестиций - постоянно совершенствуется инфраструктура, строятся мосты, дороги, объекты культуры, здравоохранения. Значительное внимание уделяется развитию не только городов, но и сельских территорий. Многие изменения происходят в рамках государственно-частного партнерства, открываются новые производства, то есть идет приток частных инвестиций.  Благодаря такой комплексной работе Самарская область развивается в хорошем темпе, - отметил Леонид Симановский. - Я хочу отметить, что для Дмитрия Игоревича главное — люди. И за всеми инвестициями он видит исключительно улучшение качества жизни людей, каждого жителя региона. Этому он уделяет все свое внимание и это он считает главным результатом труда всей своей команды и нас депутатов.  Никому не дает спокойно жить, ставя задачу делать как можно больше для Самарской области. И это правильно".

Руководитель регионального отделения Союза работодателей Самарской области, генеральный директор управляющей организации АО "Авиакор - авиационный завод" Алексей Гусев отметил, что пять лет назад Самарская область занимала 65 место, а по итогам национального рейтинга 2022 года находится на 9-й позиции.

"Этому способствовала системная работа правительства Самарской области по созданию лучших условий для развития бизнеса. Она направлена на упрощение процедур ведения бизнеса, повышение эффективности процедур по получению государственных мер поддержки. В Самарской области созданы все условия для реализации высокотехнологичных проектов, обеспечивающих импортонезависимость экономики и технологический суверенитет нашей страны в целом", - считает Алексей Гусев.

Он отметил, что сейчас важнейшие задачи стоят перед оборонно-промышленными предприятиями.

"Благодаря поддержке Правительства РФ, умелому руководству Дмитрия Азарова, самое главное, слаженной работе трудовых коллективов, предприятиям региона  удается сегодня не только стабильно работать,  выполнять заказы, в том числе и гос.оборон.заказы, сохраняя рабочие места и социальные обязательства, но и увеличивать объем выпуска продукции", - подчеркнул он.

Правительства РФ и региона оказывают в этом самую активную поддержку. Предприятиям доступны сегодня всевозможные меры поддержки, которыми они активно пользуются. Это льготные займы федерального, регионального Фондов развития промышленности, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на возмещение процентов по кредитам.

Сегодня на территории Самарской области реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона, отметил генеральный директор. Реализация инвестиционных проектов в Самарской области позволяет ежегодно создавать более 10 тыс. рабочих мест.

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