ВТБ дополнил пакеты услуг для СМБ бизнес-сервисами

ВТБ расширил состав пакетов услуг для СМБ и предложил клиентам оформить бесплатно и онлайн подписку на бизнес-сервисы "Юрист24", "Конструктор документов" и "Цифровая бухгалтерия Cifra". Небанковские сервисы позволят предпринимателям закрыть потребности по ведению бизнеса, сэкономить время на рутинных операциях и средства на оплату услуг привлекаемых специалистов.
Подписка доступна для всех клиентов среднего и малого бизнеса в течение всего срока действия любого из пяти пакетов услуг РКО, в том числе бесплатного пакета "На старте". Подключая пакет услуг от ВТБ, клиенты получают не только необходимый набор банковских продуктов с возможностью увеличения лимитов при подключении дополнительных опций, но и могут бесплатно активировать набор бизнес-сервисов. Подключить сервисы клиенты могут самостоятельно в личном кабинете интернет-банка ВТБ Бизнес.
"ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании. Теперь к стандартному набору банковских услуг и операций мы добавили в качестве полезного бонуса три небанковских сервиса. Из всей экосистемы мы выбрали самые востребованные среди наших клиентов — юридические услуги, конструктор документов и бухгалтерию", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Узнать подробнее о пакетах услуг для бизнеса от ВТБ можно на сайте банка.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?