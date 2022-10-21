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ВТБ дополнил пакеты услуг для СМБ бизнес-сервисами

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширил состав пакетов услуг для СМБ и предложил клиентам оформить бесплатно и онлайн подписку на бизнес-сервисы "Юрист24", "Конструктор документов" и "Цифровая бухгалтерия Cifra". Небанковские сервисы позволят предпринимателям закрыть потребности по ведению бизнеса, сэкономить время на рутинных операциях и средства на оплату услуг привлекаемых специалистов.

Подписка доступна для всех клиентов среднего и малого бизнеса в течение всего срока действия любого из пяти пакетов услуг РКО, в том числе бесплатного пакета "На старте". Подключая пакет услуг от ВТБ, клиенты получают не только необходимый набор банковских продуктов с возможностью увеличения лимитов при подключении дополнительных опций, но и могут бесплатно активировать набор бизнес-сервисов. Подключить сервисы клиенты могут самостоятельно в личном кабинете интернет-банка ВТБ Бизнес.

"ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании. Теперь к стандартному набору банковских услуг и операций мы добавили в качестве полезного бонуса три небанковских сервиса. Из всей экосистемы мы выбрали самые востребованные среди наших клиентов — юридические услуги, конструктор документов и бухгалтерию", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Узнать подробнее о пакетах услуг для бизнеса от ВТБ можно на сайте банка.

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