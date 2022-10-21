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ВТБ Лизинг финансирует приобретение OMODA С5 с экономией от 1 млн рублей

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг готов финансировать приобретение новых кроссоверов OMODA C5, которые уже доступны для заказа на официальном сайте китайского бренда. Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Первые автомобили будут поставлены покупателям в конце ноября — начале декабря текущего года.

При приобретении OMODA C5 JOY с рекомендованной стоимостью от 2 429 900 руб. с авансом 49% на срок 5 лет ежемесячный платеж составит всего 34 233 рубля. При этом за счет налоговых льгот в лизинге клиент дополнительно может сэкономить более 1 млн рублей.

Кроссовер OMODA C5 JOY оснащен полуторалитровым турбомотором на 147 л. с. и вариатором, имитирующим ручное переключение передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,9 сек., при этом расход топлива составляет 7,1 литра.

"ВТБ Лизинг продолжает расширять партнерство с автомобильными китайскими брендами. В условиях ограниченной доступности новых легковых машин европейских, американских и корейских марок китайский OMODA является достойной альтернативой для юридических лиц, которым нужна машина для рабочих целей", — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

OMODA — бренд сегмента high middle, принадлежащий китайской компании Chery Automobile, под которым предлагаются стильные, качественные и надежные автомобили.

* — указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

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