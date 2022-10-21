ПСБ обеспечил подключение бизнеса к интернет-эквайрингу за один день

ПСБ совместно с компанией Robokassa обеспечил подключение услуги приема платежей в интернете всего за один день и по одному договору. Это стало возможным благодаря автоматизации процесса подключения предпринимателей к интернет-эквайрингу.
Новое решение будет интересно тем, кто развивает свой бизнес в интернете — онлайн-магазинам, предпринимателям, предлагающим товары и услуги в социальных сетях и мессенджерах, компаниям, работающим в сфере образования. В упрощенной процедуре подключения интернет-эквайринга также могут быть заинтересованы благотворительные организации.
"ПСБ является надежным партнером для своих клиентов и во многом предвосхищает их потребности, а высокий уровень цифровизации банковских услуг обеспечивает вывод на рынок уникальных решений для бизнеса, что позволяет предлагать передовые продукты первыми на рынке. Обновленный сервис позволяет клиентам в кратчайшие сроки интегрировать возможность приема платежей на свои онлайн-площадки, независимо от их формата, и начать принимать платежи уже на следующий день после подачи заявки. Оплату товаров и услуг с бесплатной фискализацией в соответствии с положениями федерального закона о кассовой технике и круглосуточной поддержкой можно настроить на сайте, в социальных сетях, в мессенджерах. Сервис в первую очередь интересен и выгоден клиентам с оборотом, не превышающим 300 000 рублей в месяц", — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор по эквайрингу ПСБ.
Услуга предоставляется по тарифу в зависимости от сферы деятельности клиента.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?