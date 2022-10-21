В Самарской области ввели в эксплуатацию 20 км автомобильной дороги между Спиридоновкой и Домашкой

В рамках реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние привели 20 километров автодороги "Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург", проходящей по территории Волжского и Кинельского муниципальных районов.
На участке дороги, от сельского поселения Спиридоновка до села Домашка, закреплено несколько школьных маршрутов.
"Дорога была в плачевном состоянии. Я с большой гордостью, радостью наблюдала, как проходили работы, насколько тщательно. Очень рада, что теперь школьные перевозки стали безопасными", — рассказывает Валентина Ходокова, директор школы в с. Домашка.
Напомним, в прошлом году, обновили 11,2 километра трассы Обводная дорога Самара — Нур — Спиридоновка, который обеспечивает выезд в сторону областного и районного центров. Благодаря ремонту этих двух участков общей протяженностью порядка 30 км жители прилегающих сел теперь смогут комфортно и безопасно выезжать на федеральные трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград и подъезд к Оренбургу от М-5 "Урал".
"Для меня сейчас, как для автомобилиста и просто жителя села, очень приятно, что дорога новая, классная, комфортная. Я буду спокойно ездить в Кинель совершенно не переживая ни за транспорт и мое время в пути сократится. Это здорово", — делится Людмила, жительница с. Домашка.
Работы на объекте начались с 1 апреля и завершились в срок по контракту — 1 октября текущего года. В соответствии с проектом выполнены работы по переустройству верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обустроили: 16 светофоров, 67 пог.м пешеходных ограждений, 266 пог. м шумовых полос, 800 пог. м тротуаров и 1130 пог. м барьерных ограждений. Обновили 4 остановочных пункта и 4 пешеходных перехода, установили 600 сигнальных столбиков и 461 дорожных знаков, нанесли разметку.
В любом, даже в самом отдаленном уголке региона, у жителей должен быть доступ к качественным дорогам и безопасному передвижению. Это неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Азаров.
В настоящий момент в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтные работы завершены на всех объектах.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?