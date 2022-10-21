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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области ввели в эксплуатацию 20 км автомобильной дороги между Спиридоновкой и Домашкой

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние привели 20 километров автодороги "Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург", проходящей по территории Волжского и Кинельского муниципальных районов.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На участке дороги, от сельского поселения Спиридоновка до села Домашка, закреплено несколько школьных маршрутов.

"Дорога была в плачевном состоянии. Я с большой гордостью, радостью наблюдала, как проходили работы, насколько тщательно. Очень рада, что теперь школьные перевозки стали безопасными", — рассказывает Валентина Ходокова, директор школы в с. Домашка.

Напомним, в прошлом году, обновили 11,2 километра трассы Обводная дорога Самара — Нур — Спиридоновка, который обеспечивает выезд в сторону областного и районного центров. Благодаря ремонту этих двух участков общей протяженностью порядка 30 км жители прилегающих сел теперь смогут комфортно и безопасно выезжать на федеральные трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград и подъезд к Оренбургу от М-5 "Урал".

"Для меня сейчас, как для автомобилиста и просто жителя села, очень приятно, что дорога новая, классная, комфортная. Я буду спокойно ездить в Кинель совершенно не переживая ни за транспорт и мое время в пути сократится. Это здорово", — делится Людмила, жительница с. Домашка.

Работы на объекте начались с 1 апреля и завершились в срок по контракту — 1 октября текущего года. В соответствии с проектом выполнены работы по переустройству верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обустроили: 16 светофоров, 67 пог.м пешеходных ограждений, 266 пог. м шумовых полос, 800 пог. м тротуаров и 1130 пог. м барьерных ограждений. Обновили 4 остановочных пункта и 4 пешеходных перехода, установили 600 сигнальных столбиков и 461 дорожных знаков, нанесли разметку.
В любом, даже в самом отдаленном уголке региона, у жителей должен быть доступ к качественным дорогам и безопасному передвижению. Это неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Азаров.

В настоящий момент в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтные работы завершены на всех объектах.

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