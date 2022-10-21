Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

В Самарской области растет объем вкладов в Сбербанке. Жители региона с января по сентябрь 2022 года открыли вклады на общую сумму, превышающую 29 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 52% вкладов жители Самарской области открывают через дистанционные каналы, в том числе через приложение и web-версию Сбербанк Онлайн. Этот показатель значительно вырос. Для сравнения, в 2021 году лишь 34% вкладов открывались онлайн.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Мы видим, что в настоящее время многие клиенты предпочитают хранить основную часть средств на вкладах. Это оправданно, поскольку помогает увеличить накопления и, как следствие, свой совокупный доход. Отмечу, что при выборе вклада нужно обращать внимание не только на ставку, но и на другие условия: минимальная сумма вложения, срок, возможность пополнять или снимать средства — от этого зависит итоговая доходность депозита".

В регионах Поволжья с января по сентябрь 2022 года в Сбербанке открыли вклады на общую сумму, превышающую 86 млрд рублей. При этом 47% депозитов были открыты через дистанционные каналы.

Напомним, что открыть вклад можно как в отделении банка, так и онлайн — через приложение или web-версию Сбербанк Онлайн. Дистанционные каналы позволяют оперативно проводить операции со вкладами: пополнять, переводить или снимать средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады.