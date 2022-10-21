Фарит Мухаметшин: Самарская область продолжит уверенное социально-экономическое развитие

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин отметил, что динамичное развитие региона и значительный опыт губернатора Дмитрия Азарова и его команды в реализации крупных проектов получили признание руководства страны.

Напомним, во вторник, 18 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки армии. Владимир Путин отметил, что в целом ситуация в Самарской области "стабильная".

"Президент сделал акцент на том, что в целом ситуация в Самарской области хорошая, как в сфере инвестиций в основной капитал, так и по уровню промышленного производства и строительства. Глава государства положительно отметил, что наблюдаемый в регионе уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Много внимания на встрече было уделено состоянию финансов и инвестиций. Президент подчеркнул хорошее и здоровое финансовое состояние в области", — отметил Фарит Мухаметшин.

Самарская область традиционно является регионом с высоким уровнем инвестиционной активности, заявил сенатор.

"По итогам 2021 года мы вошли в десятку регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. По динамике развития инвестиций в основной капитал регион занимает 2 место в Приволжском федеральном округе. Самарская область последовательно реализует задачу стать лидером экономического роста в России. Уже сегодня она занимает 2-е место по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства среди регионов Приволжского федерального округа и 1-е место по развитию государственно-частного партнерства в России. На сегодняшний день в области созданы комфортные условия для иностранных инвесторов из "дружественных стран". Запущены эффективные механизмы, которые помогают развивать бизнес и создавать новые рабочие места. Среди них, например, территории опережающего развития, особая экономическая зона "Тольятти", сеть индустриальных парков, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и многое другое", - перечислил Мухаметшин.

Сенатор подчекрнул, что особенно привлекательным регион для инвесторов становится в связи с реализацией в регионе ряда крупных инфраструктурных проектов: "Особенно привлекательным Самарская область для инвесторов становится в связи с тем, что регион является частью крупнейшего в стране инфраструктурного проекта - создание транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Автодорожный мостовой переход через Волгу "Обход Тольятти" является самым крупным в России проектом, которой реализуется на принципах государственно-частного партнерства".

По словам Фарита Мухаметшина, поддержка главы государства по важнейшим направлениям развития области имеет важное значение для дальнейшего поступательного развития.

Как считает сенатор, за последние годы под руководством Дмитрия Азарова Самарская область, несмотря на пандемию и другие экономические сложности, обусловленные беспрецедентным внешним давлением со стороны недружественных стран, добивается значимых результатов по многим направлениям социально-экономического развития.

"Президент страны на встрече с нашим губернатором обратил особое внимание на важность оказания помощи жителям Донбасса и поддержку Российской Армии. В этой связи президент отметил актуальность проекта "Жены героев", который зародился на самарской земле. В регионе последовательно проводится комплексная работа по поддержке семей военнослужащих, которые защищают Отечество в зоне специальной военной операции", - добавил Фарит Мухаметшин.

"Убежден, что благодаря поддержке президента, Правительства России и системной работе руководства Самарской области регион и впредь продолжит успешное социально-экономическое развитие на благо улучшения жизни всех его жителей", - подчеркнул сенатор.