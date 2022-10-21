Сбербанк зафиксировал двукратный рост в сервисе рассрочки для бизнеса

Объем открытых лимитов, выданных через сервис Сбербанка для предпринимателей "Рассрочка для бизнеса", превысил 6,5 млрд рублей. При этом за 3 квартал было оформлено 2 тысячи рассрочек на 4 млрд рублей. По сравнению со вторым кварталом портфель вырос в два раза.
Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:
"Онлайн-продажи в сегменте B2B сегодня находятся на восходящем тренде. Мы связываем это с увеличением количества и активным развитием отраслевых B2B-маркетплейсов для компаний сельскохозяйственной, металлургической и транспортной отраслей. Наш сервис "Рассрочка для бизнеса", с одной стороны, помогает предпринимателям получить быстрый доступ к финансовым средствам, а с другой — повышает конкурентоспособность онлайн-площадок поставщиков продукции. Уже сейчас к сервису подключено 55 партнеров, а число предпринимателей, которые пользуются рассрочками, составило почти 4 тысяч компаний".
Воспользоваться рассрочкой просто. Достаточно авторизоваться на маркетплейсе по СберБизнес ID, при оформлении заказа выбрать способ оплаты "В рассрочку", подписать кредитный договор (если кредитная линия ещё не открыта) и нажать кнопку "Оплатить".
Сервис доступен ИП и ООО с расчётным счётом в Сбербанке, которые открыли бизнес не менее 6 месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке.
К сервису уже подключены такие компании, как "Газпром нефть", "Технониколь", "Северсталь", "Поле.рф", "СберМаркет" и др.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?