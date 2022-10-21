В Самарской области отремонтирована дорога "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук

В Самарской области в этом году отремонтирована дорога "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук.

Дорожное полотно обновили на участке км 8+000 — км 18+560.

Трасса имеет высокую социальную значимость для местных жителей, связывает сельские поселения, где также проходят маршруты общественного транспорта. Обеспечивает подъезд к федералке Р-229.

Также укрепили обочины асфальтогранулянтом, отремонтировали водопропускные трубы и нанесли разметку термопластиком. Еще установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, сообщает региональный минтранс.