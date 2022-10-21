Новикомбанк запускает новую акцию с кешбэком

В преддверии праздников Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, проводит акцию для держателей карт. Все клиенты банка смогут получить повышенные бонусы.
С 21 октября до 31 декабря 2022 года Новикомбанк проводит акцию с начислением повышенных бонусов для клиентов по программе лояльности. В определенные дни банк будет удваивать баллы за покупки по карте. Также двойной кешбэк можно будет получить за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей, совершенную после подключения программы "Бонусы". Максимальный размер вознаграждения — 30 тысяч бонусов в месяц.
По условиям акции, клиенты смогут получить двойные бонусы за покупки в период с 21 по 25 октября в честь дня основания Новикомбанка. С 3 ноября по 7 ноября повышенные начисления будут приурочены ко Дню народного единства. С 22 по 27 ноября клиенты получат вознаграждение в виде повышенных баллов в честь 15-летия Госкорпорации Ростех, а в период с 9 по 11 декабря — в честь Дня Героев Отечества.
Дополнительные баллы за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей могут быть начислены только один раз в период проведения акции. Эти бонусы не суммируются с дополнительными в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2 тысяч рублей была совершена в праздничные периоды.
Программа "Бонусы" позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные баллы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов партнеров и путешествия на сайте программы лояльности, оплатив ими 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении программы клиенты получают приветственные бонусы.
"Новикомбанк постоянно проводит поощрительные акции для держателей социально-платежных карт. На этот раз мы воспользовались возможностью отметить вместе с нашими клиентами ряд знаковых дат как для нашего банка и акционера, так и для всей страны", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?