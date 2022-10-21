Новикомбанк запускает новую акцию с кешбэком

В преддверии праздников Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, проводит акцию для держателей карт. Все клиенты банка смогут получить повышенные бонусы.

С 21 октября до 31 декабря 2022 года Новикомбанк проводит акцию с начислением повышенных бонусов для клиентов по программе лояльности. В определенные дни банк будет удваивать баллы за покупки по карте. Также двойной кешбэк можно будет получить за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей, совершенную после подключения программы "Бонусы". Максимальный размер вознаграждения — 30 тысяч бонусов в месяц.

По условиям акции, клиенты смогут получить двойные бонусы за покупки в период с 21 по 25 октября в честь дня основания Новикомбанка. С 3 ноября по 7 ноября повышенные начисления будут приурочены ко Дню народного единства. С 22 по 27 ноября клиенты получат вознаграждение в виде повышенных баллов в честь 15-летия Госкорпорации Ростех, а в период с 9 по 11 декабря — в честь Дня Героев Отечества.

Дополнительные баллы за первую покупку на сумму от 2 тысяч рублей могут быть начислены только один раз в период проведения акции. Эти бонусы не суммируются с дополнительными в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2 тысяч рублей была совершена в праздничные периоды.

Программа "Бонусы" позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные баллы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов партнеров и путешествия на сайте программы лояльности, оплатив ими 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении программы клиенты получают приветственные бонусы.

"Новикомбанк постоянно проводит поощрительные акции для держателей социально-платежных карт. На этот раз мы воспользовались возможностью отметить вместе с нашими клиентами ряд знаковых дат как для нашего банка и акционера, так и для всей страны", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.