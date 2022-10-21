Банк "Открытие": жители Приволжья назвали товары, производство которых в России нужно возрождать или увеличивать

На первом месте в списке наиболее важных товарных категорий, которые, по мнению жителей округа, нужно производить в нашей стране, лекарственные препараты, продукты питания — хлеб, мясомолочная продукция, одежда и обувь.

При этом большинство жителей ПФО не ожидают перебоев в снабжении своего региона товарами первой необходимости и не намерены делать запасы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Более половины опрошенных уверены, что перебоев со снабжением товарами первой необходимости в Приволжском федеральном округе не было и не будет (9% точно нет, 45% скорее нет). При этом 22% допускают такую возможность и лишь 4% отмечают наличие дефицита некоторых товаров.

53% никогда не делали и не планируют делать запасов продовольствия, медикаментов или бытовых товаров первой необходимости. Еще 8% раньше делали запасы, а теперь намерены отказаться от этой практики. В свою очередь, 20% раньше не делали запасов, а сейчас будут делать.19% делали такие запасы раньше и намерены продолжать.

Отвечая на открытый вопрос о том, производство каких товаров в России нужно возродить или увеличить в первую очередь (вопрос задавался в контексте импортозамещения, можно было давать более одного варианта ответа), жители Приволжского федерального округа чаще всего называли лекарственные препараты (66%), продукты питания — хлеб, мясомолочную продукцию (55%), одежду и обувь, бытовую технику (по 42%), автомобили и другие ТС (41%), текстиль, швейные и трикотажные изделия (38%), предметы личной гигиены и парфюмерно-косметические товары (37%), а также строительные материалы, товары бытовой химии (по 36%) и продукцию двойного и военного назначения (35%).

*Опрос проведен банком "Открытие" 12–18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.