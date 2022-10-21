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Банк "Открытие": жители Приволжья назвали товары, производство которых в России нужно возрождать или увеличивать

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На первом месте в списке наиболее важных товарных категорий, которые, по мнению жителей округа, нужно производить в нашей стране, лекарственные препараты, продукты питания — хлеб, мясомолочная продукция, одежда и обувь.

При этом большинство жителей ПФО не ожидают перебоев в снабжении своего региона товарами первой необходимости и не намерены делать запасы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Более половины опрошенных уверены, что перебоев со снабжением товарами первой необходимости в Приволжском федеральном округе не было и не будет (9% точно нет, 45% скорее нет). При этом 22% допускают такую возможность и лишь 4% отмечают наличие дефицита некоторых товаров.

53% никогда не делали и не планируют делать запасов продовольствия, медикаментов или бытовых товаров первой необходимости. Еще 8% раньше делали запасы, а теперь намерены отказаться от этой практики. В свою очередь, 20% раньше не делали запасов, а сейчас будут делать.19% делали такие запасы раньше и намерены продолжать.

Отвечая на открытый вопрос о том, производство каких товаров в России нужно возродить или увеличить в первую очередь (вопрос задавался в контексте импортозамещения, можно было давать более одного варианта ответа), жители Приволжского федерального округа чаще всего называли лекарственные препараты (66%), продукты питания — хлеб, мясомолочную продукцию (55%), одежду и обувь, бытовую технику (по 42%), автомобили и другие ТС (41%), текстиль, швейные и трикотажные изделия (38%), предметы личной гигиены и парфюмерно-косметические товары (37%), а также строительные материалы, товары бытовой химии (по 36%) и продукцию двойного и военного назначения (35%).

*Опрос проведен банком "Открытие" 12–18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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