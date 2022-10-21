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Клиенты ВТБ направили 15 млрд рублей маткапитала на ипотеку

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ оформили в банке свыше 50 тысяч заявлений на распоряжение материнским капиталом. За два с половиной года работы сервиса они направили на погашение ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса более 15 млрд рублей из госвыплат, в том числе с начала 2022 года — 6,5 млрд рублей. При этом семьи чаще предпочитали подавать заявление через ВТБ Онлайн — этой возможностью воспользовались 50% таких заёмщиков.

ВТБ первым на рынке запустил электронный обмен документами с Пенсионным фондом России с целью упрощения распоряжением маткапиталом для погашения ипотеки. С 2021 года эта возможность стала доступна клиентам банка в онлайн-формате, и сегодня дистанционно подаётся 85% заявок на досрочное погашение ипотеки.

"Банк вместе с государством системно работает над упрощением и цифровизацией получения госуслуг для населения. Сегодня клиенты ВТБ имеют возможность дистанционно, через приложение банка оформить зачисление пенсий по старости или инвалидности, получение имущественного и инвестиционного налоговых вычетов, а также ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Мы развиваем свои сервисы, ориентируясь на нужды семей, и видим их востребованность: например, в этом году количество заявок на распоряжение маткапиталом выросло в 2,5 раза, а имущественный вычет получили более 21 тысячи пользователей", — комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Направить маткапитал на погашение жилищного кредита можно в разделе "Государственные услуги" в ВТБ Онлайн. Для этого необходимо оформить частично предзаполненное заявление, после чего банк сам передаст его в Пенсионный фонд России для перечисления выплаты. Срок выполнения составляет менее двух недель.

Воспользоваться материнским капиталом для первоначального взноса можно и при подаче заявки на ипотеку в ВТБ. После оформления согласия для перечисления выплаты продавцу недвижимости банк подготовит документы и направит их в Пенсионный фонд России.

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