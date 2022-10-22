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Виртуальная Opencard признана лучшей на рынке

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виртуальная дебетовая карта Opencard банка "Открытие" признана в октябре лучшей среди виртуальных карт по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали виртуальные дебетовые карты топ-100 по активам банков России. При составлении рейтинга включались в расчет стоимость выпуска и обслуживания карты, размер, количество и категории кешбэка, включая предложения партнеров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. Дополнительно рассматривались надежность банка, возможность получать проценты на остаток по карте и выпускать несколько дополнительных карт.

Виртуальная дебетовая Opencard банка "Открытие" по всем этим параметрам стала лучшей на рынке.

Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта для действующих клиентов без физического носителя, с отдельным банковским счетом и всеми преимуществами обычной Opencard. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Виртуальной картой можно пользоваться, как и обычным пластиком: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета без комиссии, оплачивать покупки через интернет, Mir Pay, Samsung Pay и СБП по QR-коду, а также снимать наличные в любых банкоматах с технологией беспроводной передачи данных (NFC).

Оплачивая покупки виртуальной Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса "Плюс".

Подробнее ознакомиться с преимуществами виртуальной дебетовой Opencard можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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