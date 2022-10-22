На пожаре у Дома печати пострадал мужчина

В пятницу, 21 октября, при пожаре в неэксплуатируемом строении на ул. Авроры, 152 был травмирован мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что информация о пожаре, площадь которого составила 70 кв. м, поступила в чрезвычайную службу в 19:46.

На тушение были направлены 10 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован в 20:20.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.