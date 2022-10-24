Новикомбанк запускает вклады в юанях

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", предложил новые инвестиционные возможности для своих розничных клиентов. Банк расширил линейку депозитов и впервые запустил вклад в юанях.
Для инвестиций в китайской валюте доступен вклад "Капитал" по ставке от 1,2 до 1,6% годовых. Минимальная сумма размещения средств на новом валютном вкладе составляет 100 тысяч юаней. Депозит можно открыть на срок 181 и 367 дней. Выплата процентов производится в конце срока. За оформлением вклада следует обратиться в офис Новикомбанка, либо воспользоваться этой услугой в мобильном приложении.
Открытие вклада в юанях в Новикомбанке соответствует продолжающемуся тренду на дедолларизацию на российском финансовом рынке. В этом контексте банки разрабатывают для своих клиентов предложения в альтернативной валюте.
"На фоне падения спроса на доллары и евро растет интерес у населения к китайской валюте - только в августе объем покупок юаня на рынке достиг 39 млрд рублей. Этому способствует и расширение российско-китайского сотрудничества в разных сферах экономики. Новикомбанк реагирует на потребности рынка, предлагая своим клиентам новые инвестиционно выгодные продукты. У клиентов есть запрос на диверсификацию своих сбережений и, возможно, вслед за юанями будут введены вклады в валютах и других стран", - отметил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?