Новикомбанк запускает вклады в юанях

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", предложил новые инвестиционные возможности для своих розничных клиентов. Банк расширил линейку депозитов и впервые запустил вклад в юанях.

Для инвестиций в китайской валюте доступен вклад "Капитал" по ставке от 1,2 до 1,6% годовых. Минимальная сумма размещения средств на новом валютном вкладе составляет 100 тысяч юаней. Депозит можно открыть на срок 181 и 367 дней. Выплата процентов производится в конце срока. За оформлением вклада следует обратиться в офис Новикомбанка, либо воспользоваться этой услугой в мобильном приложении.

Открытие вклада в юанях в Новикомбанке соответствует продолжающемуся тренду на дедолларизацию на российском финансовом рынке. В этом контексте банки разрабатывают для своих клиентов предложения в альтернативной валюте.

"На фоне падения спроса на доллары и евро растет интерес у населения к китайской валюте - только в августе объем покупок юаня на рынке достиг 39 млрд рублей. Этому способствует и расширение российско-китайского сотрудничества в разных сферах экономики. Новикомбанк реагирует на потребности рынка, предлагая своим клиентам новые инвестиционно выгодные продукты. У клиентов есть запрос на диверсификацию своих сбережений и, возможно, вслед за юанями будут введены вклады в валютах и других стран", - отметил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.