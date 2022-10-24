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Банк "Открытие": на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставку

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"На предстоящем заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка скорее всего будет оставлена без изменений. Едва ли он станет ее снижать, так как после предыдущего заседания проинфляционные риски только выросли: до 3 трлн руб. увеличен плановый дефицит бюджета на 2023 г., перенесена на декабрь индексация на 9% тарифов естественных монополий для населения, ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% — максимального уровня с апреля 2022 г. Впрочем, при принятии решений Банк России будет также учитывать значения инфляции, которые будут доступны только 25 октября.

Нет существенных оснований и для повышения ключевой ставки. Фактический уровень рыночных ставок превышает тот, что наблюдался перед предыдущим заседанием 16 сентября: ставки 5-л ОФЗ выросли с 8,2% до 9,0%, ставки по ипотеке выросли на 1 п. п., а ставки по депозитам населения — на 0,5 п. п. Выдача новых кредитов заметно сократилась по сравнению с сентябрем, полностью нивелировав эффект от снижения ставки в сентябре — теперь она вновь оказывает дополнительное дестимулирующее влияние на потребительский спрос и экономику.

Поэтому в условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги.

При этом коридор возможных решений на будущих заседаниях остается широким. Если в ближайшем будущем начнут реализовываться вышеперечисленные инфляционные риски, можно ожидать роста ставки. Однако консенсус в настоящее время складывается в пользу ожиданий сохранения достаточно низких темпов инфляции: финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля — ниже уровня 2021 г., уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций — достаточно осторожное, что не будет способствовать быстрому росту спроса. Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в 2022 г. В этих условиях в 2023 г. от Банка России можно ожидать дальнейшего умеренного снижения уровня ставок до 6-7% к концу года".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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