Баскетбольная "Самара" уступила питерскому "Зениту"

В понедельник, 24 октября баскетболисты "Самары" встретились с питерским "Зенитом". Как сообщает пресс-служба БК, "Самара" вела после трех четвертей матча с питерским "Зенитом" — но все же уступила чемпиону. По итогам игры счет составил 70:82.
Гостям понадобилось чуть больше двух минут, чтобы обозначить свое преимущество: 2:10. Но к середине стартового периода самарцы нашли игру.
В самом начале второй "Зенит" вроде бы вернул себе инициативу (22:31), но самарцы вышли вперед. Отыграв половину матча, "Самара" выигрывала у чемпионов — 43:39!
В третьей десятиминутке разница была доведена до "+10" (52:42), но уже к концу четверти счет почти сравнялся (62:59).
"В заключительном периоде до этого отлаженно работавшее нападение хозяев засбоило: шесть бесконечных минут без набранных очков — и 62:72. Антон Карданахишвили двумя точными штрафными прервал молчание — но "Зенит" было уже не нагнать", — отмечается в сообщении.
По итогам игры счет составил 70:82 — в пользу "Зенита".
Следующий матч самарцы проведут в четверг, 27 октября, встретившись с "Астаной".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.