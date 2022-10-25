Баскетбольная "Самара" уступила питерскому "Зениту"

В понедельник, 24 октября баскетболисты "Самары" встретились с питерским "Зенитом". Как сообщает пресс-служба БК, "Самара" вела после трех четвертей матча с питерским "Зенитом" — но все же уступила чемпиону. По итогам игры счет составил 70:82.

Гостям понадобилось чуть больше двух минут, чтобы обозначить свое преимущество: 2:10. Но к середине стартового периода самарцы нашли игру.

В самом начале второй "Зенит" вроде бы вернул себе инициативу (22:31), но самарцы вышли вперед. Отыграв половину матча, "Самара" выигрывала у чемпионов — 43:39!

В третьей десятиминутке разница была доведена до "+10" (52:42), но уже к концу четверти счет почти сравнялся (62:59).

"В заключительном периоде до этого отлаженно работавшее нападение хозяев засбоило: шесть бесконечных минут без набранных очков — и 62:72. Антон Карданахишвили двумя точными штрафными прервал молчание — но "Зенит" было уже не нагнать", — отмечается в сообщении.

По итогам игры счет составил 70:82 — в пользу "Зенита".

Следующий матч самарцы проведут в четверг, 27 октября, встретившись с "Астаной".