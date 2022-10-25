ХК "Лада" просчитывает затраты на возвращение в КХЛ со следующего сезона

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" начал работу над возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) со следующего сезона, сообщает Metaratings.ru. В клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги.

В частности, оцениваются затраты на замену бортов, видеокамер и видеокуба. На данный момент остается открытым вопрос источника их финансирования.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в середине сентября заявил, что сделает все возможное, чтобы "Лада" вернулась в КХЛ. 19 октября он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил подготовить тольяттинский клуб для участия в лиге.