ХК "Лада" просчитывает затраты на возвращение в КХЛ со следующего сезона

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" начал работу над возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) со следующего сезона, сообщает Metaratings.ru. В клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги.
В частности, оцениваются затраты на замену бортов, видеокамер и видеокуба. На данный момент остается открытым вопрос источника их финансирования.
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в середине сентября заявил, что сделает все возможное, чтобы "Лада" вернулась в КХЛ. 19 октября он сообщил, что президент России Владимир Путин поручил подготовить тольяттинский клуб для участия в лиге.
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