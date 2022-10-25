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Банк "Открытие": клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевки

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" проанализировал траты клиентов в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится 99% всех дистанционных платежей и переводов. В третьем квартале текущего года количество онлайн-операций увеличилось почти в полтора раза, а их объем более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Больше всего — почти вдвое — выросли траты клиентов банка на туристические путевки, на втором месте обязательные платежи (коммунальные услуги, штрафы и налоги), на третьем — оплата страховок.

В третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах — на 47% по количеству и на 35% по объему. Переводами по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) стало пользоваться в 2 раза больше клиентов. Частота переводов увеличилась на 27%, количество — в 2,3 раза, объем — на 88%. При этом количество P2P-переводов с карты на карту снизилось на треть и по количеству, и по объему.

Бесконтактно оплачивать товары и услуги через СБП по QR-коду клиенты стали в 1,5 раза чаще, в итоге количество таких оплат выросло в 20 раз, объем — в 8 раз. Платежи в дистанционных каналах без использования QR-кода также показали положительную динамику: +6% по количеству и 21% по объему.

Наибольший прирост в дистанционных каналах дали туристические путевки: общий объем таких платежей в третьем квартале удвоился, количество выросло в полтора раза. Также на 21% увеличился средний чек.

"Все больше клиентов предпочитают оплачивать онлайн крупные покупки, например, туристические путевки. Этот сегмент продемонстрировал самый существенный рост год к году. Увеличение количества купленных туров в третьем квартале 2022 года к аналогичному периоду 2021-го прежде всего объясняется популярностью программы туристического кешбэка по картам "Мир" для путешествий по России и полным снятием действовавших год назад ковид-ограничений для туристов в популярных у россиян местах летнего отдыха, таких как Турция. Рост среднего чека, в первую очередь, связан с подорожанием стоимости путевок", — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".

На втором месте по приросту оплаты в дистанционных каналах коммунальные платежи: на 40% по количеству и на 30% по объему. Средний чек при этом вырос незначительно — на 1,2%. Замыкает топ-3 оплата услуг страхования жизни, здоровья и имущества. В объеме она увеличилась на четверть, по количеству — почти на 10%, по среднему чеку — на 17%. Клиенты банка "Открытие" оплачивают все услуги в ДБО без комиссии.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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