Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 км трассы Отрадный - Богатое - Борское

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2022 году продолжился ремонт межмуниципальной автомобильной дороги Отрадный - Богатое - Борское на участке км 39+000 - км 47+325.
Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.
Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения находится на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.
В соответствии с проектом на данном участке выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом.
Также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и места пересечений и примыканий, установили барьерное ограждение протяженностью 184 пог. м, сигнальные столбики (195), дорожные знаки (82), обновили два остановочных пункта, разметку нанесли термопластиком.
В составе автомобильной дороги отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.
Таким образом, в рамках дорожного нацпроектас 2020 года в нормативное состояние привели 33 километра автодороги "Отрадный - Богатое" - Борское.
Напомним, в 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 14 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов. В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.
Ремонтные работы выполнены комплексно на всем протяжении дороги. Помимо ремонта дорожного полотна, обустроены пешеходные переходы, установлены светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, тротуары, обновлены остановочные пункты.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?