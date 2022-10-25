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Дорожное строительство Транспорт и связь

Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 км трассы Отрадный - Богатое - Борское

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2022 году продолжился ремонт межмуниципальной автомобильной дороги Отрадный - Богатое - Борское на участке км 39+000 - км 47+325.

Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.  Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения находится на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

В соответствии с проектом на данном участке выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом.

Также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и места пересечений и примыканий, установили барьерное ограждение протяженностью 184 пог. м, сигнальные столбики (195), дорожные знаки (82), обновили два остановочных пункта, разметку нанесли термопластиком.

В составе автомобильной дороги отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

Таким образом, в рамках дорожного нацпроектас 2020 года в нормативное состояние привели 33 километра автодороги "Отрадный - Богатое" - Борское.

Напомним, в 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 14 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов. В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.

Ремонтные работы выполнены комплексно на всем протяжении дороги. Помимо ремонта дорожного полотна, обустроены пешеходные переходы, установлены светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, тротуары, обновлены остановочные пункты.

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