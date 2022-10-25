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Исследование Домклик: Сбер стал чаще выдавать ипотеку на частные дома, которые люди строят самостоятельно

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Домклик изучили тренды ипотеки Сбера на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первом полугодии 2022 года доля ИЖС, которое ведется своими силами, упала. Это было связано с распространением госпрограмм, обязывающих привлекать подрядчика в ИЖС. Однако с июля по сентябрь доля самостоятельного строительства в общем объеме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%. Эксперты Домклик объясняют такую тенденцию запуском программы "Господдержка своими силами", которая действует до конца года.

Фото: freepik.com

Всего в третьем квартале желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первые шесть месяцев года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей). Стремительному росту способствовали низкие ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "ИТ-Ипотека" и "Господдержка". В сентябре по ним было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере.

"Доля ипотеки на ИЖС в общем объеме ипотечных выдач банка составила около 5% в сентябре, что в 5 раз больше, чем в сентябре прошлого года. Это говорит о том, что наши предложения надежны и выгодны. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы повысить доступность строительства и покупки частного дома. Важно, что наши программы не только выгодны, но и доступны широкому кругу клиентов с самыми разнообразными потребностями и пожеланиями", — отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

В августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% от стоимости жилья. Такие условия действуют для тех, кто берет кредит без подтверждения дохода всего по двум документам (паспорт и второй документ, удостоверяющий личность). Если заемщик подтвердил доход, взнос снижается до 15%.

Базовая ставка по программе "Строительство дома" — от 10,4% годовых. По льготным программам "Господдержка", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

Подобрать оптимальную программу и оформить ипотеку для строительства собственного дома можно онлайн на сайте Домклик.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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