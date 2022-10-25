Банк "Открытие": жители Приволжья стали реже пользоваться наличными деньгами в последние месяцы

65% жителей Приволжского Федерального округа почти не пользуются наличными и активно расплачиваются банковскими картами. При этом большинство не готовы использовать в расчетах криптовалюту и не считают карты китайской платежной системы Union Pay хорошей заменой картам международных платежных систем Visa и Mastercard. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

Несмотря на общую неопределенность, число жителей округа, которые предпочитают пользоваться безналичными расчетами, продолжает расти. 20% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 45% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас. 26%, напротив, активно использовали наличные деньги и ранее и продолжают делать это. Лишь 10% в последние месяцы наоборот стали снимать наличные деньги в банках чаще.

Среди факторов, которые повлияли на их отношение к наличным деньгам в последнее время сильнее всего (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), респонденты называют общую неопределенность в стране и мире (50%), личные риски и бытовую ситуацию (26%). Одни из факторов, почему люди предпочитают банковские карты наличным — это скорость расчетов и безопасность. Дополнительные гарантии обеспечивают различные страховые продукты. Так, Андрей Мочалов, директор департамента по работе с банками СК "Росгосстрах", отмечает: "Спросом пользуются программы по защите банковских карт, когда деньги на карте страхуются на случай кражи или несанкционированного списания.

Ориентировочная стоимость таких программ 150 рублей в месяц, что доступно практически каждому". 26% опрошенных по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги. 10% берут в такие поездки только наличные, чтобы избежать проблем с картами. 2% используют в заграничных поездках только карты. 63% заявили, что не ездят за границу.

Карты китайской платежной системы Union Pay пока не кажутся жителям Приволжского федерального округа достойной заменой привычных Visa и Маstercard. 63% вообще затруднились ответить на этот вопрос. 19% полагают, что китайские карты сумеют заменить Visa и Маstercard, но лишь 3% из них определенно уверены в этом. По мнению 18%, карты Union Pay не станут достойной заменой карт главных международных платежных систем, 4% уверены в этом абсолютно.

Отношение жителей округа к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим. Лишь 3% опрошенных сообщили, что имеют опыт таких расчетов или однозначно готовы попробовать. 7% скорее готовы использовать "крипту". При этом 62% не хотят рассчитываться криптовалютой (из них 29% определенно нет и 33% скорее нет), а еще 29% затруднились с ответом.

*Опрос проведен банком "Открытие" 12–18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.