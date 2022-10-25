Самарца будут судить за управление катером с поддельными документами

В Самаре отправили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в использовании поддельного документа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии правоохранителей, в июле 2022 г. в акватории Волги около Самары 55-летний мужчина управлял катером Silver Eagle. При проверке документов он предъявил сотрудникам ГИМС судовой билет, который оказался поддельным. Также выяснилось, что судно в 2022 г. не прошло освидетельствование.