В Самарской области поймали подростка, угнавшего машину родственницы

В Самарской области подростка задержали за угон машины родственницы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

17 октября у 52-летней жительницы с. Сургут Сергиевского района пропала ее Hyundai Elantra. По словам женщины, машину похитил несовершеннолетний родственник.

Вскоре полицейским сообщили, что автомобиль видели Сергиевском и в Кинель-Черкасском районах. В итоге иномарку нашли на трассе М-5. Водитель пытался скрыться от полицейских, но его уговорили остановиться. За рулем был 16-летний парень. Подросток сказал, что хотел покататься с друзьями.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело об угоне, а также административное дело из-за управления машиной без водительских прав. Подростка отпарвили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.