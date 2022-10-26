В Самарской области поймали подростка, угнавшего машину родственницы

В Самарской области подростка задержали за угон машины родственницы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
17 октября у 52-летней жительницы с. Сургут Сергиевского района пропала ее Hyundai Elantra. По словам женщины, машину похитил несовершеннолетний родственник.
Вскоре полицейским сообщили, что автомобиль видели Сергиевском и в Кинель-Черкасском районах. В итоге иномарку нашли на трассе М-5. Водитель пытался скрыться от полицейских, но его уговорили остановиться. За рулем был 16-летний парень. Подросток сказал, что хотел покататься с друзьями.
Теперь в отношении него возбудили уголовное дело об угоне, а также административное дело из-за управления машиной без водительских прав. Подростка отпарвили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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