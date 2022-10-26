Сызранские транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже вещей проводника поезда

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о краже в пассажирском поезде Самара — Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела.
Кража произошла, когда поезд стоял на станции Кузоватово. Из служебного купе проводника пропали мобильный телефон и устройство контроля электронных билетов.
Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале станции Кузоватово. Им оказался 40-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Севастополя. Также нашли похищенные вещи, которые он собирался продать и покинуть город.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он арестован. Санкция вмененной статьи УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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