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Облправительство Власть и политика

Строительная готовность Климовского моста составляет 65%

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по строительству моста через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО "КК "Обход Тольятти", АО ДСК "Автобан", глава муниципального района Шигонский, руководство команды управления проектом АО "Дороги и мосты".

Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова, по инициативе которого началась реализация проекта.

Работы стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км.

Руководитель команды проекта "Тольятти" АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков сообщил о степени технической готовности сооружения: "Погружены все 688 трубосвай, работы идут на всех 26 опорах. Выполнены надвижки шести пролетных строений на левом берегу и четырех на правом. Надвижка очередного пролетного строения на левом берегу запланирована на конец ноября текущего года. Выполнена переукладка двух магистральных газопроводов. В настоящее время завершаются работы по переукладке третьего магистрального газопровода Челябинск-Петровск. На объекте одновременно работают около 1200 человек, задействовано 336 единиц техники, 67 плавсредств".

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин отметил, что в настоящее время выполняются все контрольные точки графика работ текущего года: перекладка газопроводов, надвижка 14-го пролетного строения. Общая техническая готовность моста к концу года должна составить 75%.

Полным ходом идет и строительство автомобильной магистрали "Обход Тольятти". По информации представителей АО "КК "Обход Тольятти", на объекте задействовано 2700 специалистов и 570 единиц техники, степень готовности 27 искусственных сооружений (мостов и путепроводов) составляет 97%, а верхний слой асфальта уложен на 47 километрах новой дороги, что составляет 52% от общей ее протяженности.

"Все вопросы, связанные с финансированием работ, в том числе и с удорожанием строительных материалов, решены. Прошу контролировать соблюдение графика работ, выполнения контрольных точек. Необходимо обратить особое внимание на своевременность расчетов, кассовое исполнение бюджета проекта", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники совещания рассмотрели также вопросы, связанные с экологической нагрузкой на территорию, по которой пройдет новая трасса. Здесь располагаются охотничьи угодья, пролегают пути миграции диких животных. Как пояснили представители министерства транспорта региона, проект автомобильной дороги прошел экологическую экспертизу и предусматривает строительство сооружений, которые позволят свести к минимуму вред природе.  Сеточное ограждение исключит выход животных на трассу, а пересечь ее они смогут по специальным путепроводам, которые также предназначены для прогона сельскохозяйственных животных и перемещения агротехники.

Отдельно участники совещания обсудили строительство автозаправочных станций, стоянок, пунктов питания и других объектов дорожного сервиса на территории, прилегающей к новой магистрали. Уже определены девять земельных участков, на которых разместятся комплексы дорожного сервиса. Председатель областного правительства поручил начать работу по их проектированию, поскольку комплексы должны открыться одновременно с началом движения по трассе.

"Эти объекты должны быть современными, удобными для всех участников дорожного движения, построенными с высоким качеством. Прошу учесть это при формировании технического задания и определении подрядчиков на создание объектов дорожного сервиса", - поставил задачу Виктор Кудряшов.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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