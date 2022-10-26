В Самаре досрочно прекратили полномочия депутата Штейна, осужденного за наркотики

В Самаре досрочно прекратили полномочия депутата, осужденного за наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 24 января 2022 г. Октябрьский районный суд признал депутата Совета депутатов Советского района Самары Дениса Штейна виновным в приобретении и планах сбыта 311,05 г мефедрона. Осужденный получил шесть лет колонии строгого режима.
19 августа 2022 г. областной суд оставил приговор без изменений.
Человек, которому вынесли обвинительный приговор, не может быть депутатом. Из-за этого по требованию прокуратуры Совет депутатов Советского района досрочно прекратил полномочия Штейна.
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