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Государство и Бизнес Экономическая политика

Консультации по бизнес-вопросам и правовая помощь: более 4800 предпринимателей получили услуги ИКАСО в 2022 году

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получить бесплатные консультации по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обратиться за помощью в составлении бизнес-плана, юридической поддержкой в случае проверок контролирующих органов и др. физические и юридические лица могут в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области. Организация, входящая в инфраструктуру развития предпринимательства, расположена в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание условий для развития предпринимательства в регионе — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Информационно-консалтинговое агентство призвано помочь бизнесу разобраться в последних изменениях в законодательстве, особенностях оформления трудовых правоотношений, узнать подробнее о мерах государственной поддержки, порядке присвоения статуса социального предприятия. Гражданам, которые еще только готовятся создавать свое дело, специалисты ИКАСО готовы подробно рассказать о статусе самозанятого и налоге на профессиональный доход, об основах финансовой грамотности, возможности оформления социального контракта и др.

"Специалисты ИКАСО на регулярной основе выезжают в города и муниципальные районы, где проводят консультационные мероприятия для заинтересованных граждан и предпринимателей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Специалисты регионального института развития предоставляют бизнесу актуальную информацию о налоговых режимах, мерах поддержки и изменениях в законодательстве, а также консультируют их по юридическим вопросам. С начала года ИКАСО оказало свыше 4800 услуг".

Как рассказала директор ИКАСО Наталья Дейч, за 9 месяцев состоялось более 80 таких мероприятий в 32 муниципальных образованиях региона. Ближайшие консультационные мероприятия состоятся в Октябрьске и Хворостянском районе. "На них пойдет речь о последних изменениях в системе обязательной маркировки товаров, мерах господдержки, а также об оформлении трудовых правоотношений с мобилизованными гражданами и порядке действий индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации. До конца года мы планируем провести еще 10 выездных мероприятий", — перечислила она.

Узнать о предстоящих событиях и подать заявку на участие самозанятые, представители малого бизнеса и те, кто только планирует свой путь в предпринимательстве, могут на едином портале господдержки mybiz63.ru.

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