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Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интернет-банк для предпринимателей СберБизнес научился распознавать рублевые счета и автоматически формировать платежные поручения для контрагентов.

Предпринимателю достаточно зайти в раздел "Платежные поручения" и загрузить в специальную форму счет на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png. Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платежное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк.

Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.

"Интернет-банк должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы разобраться во всех его возможностях можно было моментально. Именно таким мы создавали СберБизнес и каждый день продолжаем его совершенствовать. Автоматическое распознавание счетов и формирование платежек сэкономит время наших клиентов, упростит им жизнь и поможет сосредоточиться на развитии бизнеса и других важных вещах", — отметила директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анна Лоевская.

Гид потребителя

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