Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей

Интернет-банк для предпринимателей СберБизнес научился распознавать рублевые счета и автоматически формировать платежные поручения для контрагентов.
Предпринимателю достаточно зайти в раздел "Платежные поручения" и загрузить в специальную форму счет на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png. Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платежное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк.
Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.
"Интернет-банк должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы разобраться во всех его возможностях можно было моментально. Именно таким мы создавали СберБизнес и каждый день продолжаем его совершенствовать. Автоматическое распознавание счетов и формирование платежек сэкономит время наших клиентов, упростит им жизнь и поможет сосредоточиться на развитии бизнеса и других важных вещах", — отметила директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анна Лоевская.
Последние комментарии
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет