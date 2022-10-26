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Сбер расширил возможности "Семейной ипотеки" и ипотеки с "Господдержкой"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер продлил "Семейную ипотеку" в соответствии с решением правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

По программам "Господдержка" и "Семейная ипотека" наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

"Собственное жилье дает семье определенность и уверенность в будущем. Правительство постоянно совершенствует программы льготной ипотеки, и Сбер своевременно отражает эти позитивные изменения в своих ипотечных программах. Это дает возможность еще большему числу российских семей улучшить свои жилищные условия и приобрести удобную, уютную и современную квартиру или дом. Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Так, в сентябре по программе "Господдержки" Сбер выдал 14,9 тыс. кредитов — это на 2,1 тыс. больше, чем в августе. Семейная ипотека также востребована: в сентябре число выданных кредитов по программе выросло более чем на 14% по сравнению с августом — до 6,4 тысяч", — рассказал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Подобрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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