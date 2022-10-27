В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельным ПТС

В Тольятти водитель иномарки надеялся выдать напечатанное на цветном принтере свидетельство ПТС за настоящее, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В вечернее время на посту КПП "Рубеж" по ул. Магистральной сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля Opel Zafira. 43-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья предъявил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли свидетельство и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования экспертами установлено, что документ выполнен способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полицейских, безработный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что свидетельство о регистрации транспортного средства приобрел через Интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".