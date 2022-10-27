"Руслан, спасибо, что спас": претендент на звание лучшего участкового страны рассказал о буднях в МВД

Руслан Нуриев много лет служит в Кировском районе Самары. Он очень гордится тем, что знающие его жители при встрече не опускают глаза в пол, а здороваются и довольно часто благодарят за работу. Мы поговорили с молодым полицейским о том, с чем он сталкивается на службе и как общается с людьми.

"Я ваш участковый, за соседней дверью кто живет — подскажете?", — улыбнулся милиционер.

Тогда еще 15-летний Руслан Нуриев, открывший дверь квартиры, с удивлением разглядывал человека в форме. Сотрудник МВД, которым оказался Марат Сулейманов, был вежлив и внимателен. Поспрашивал про соседей и их образ жизни, да и вообще понравился молодому человеку. С соседями оказалось все в порядке, а вот с Сулеймановым Руслан встретился через несколько лет: после армии парень твердо решил пойти работать в правоохранительные органы. Наставником юному правоохранителю определили Марата и его товарища Виктора Безрукова.

"Наставникам я до сих пор очень благодарен. Они учили меня с первых дней в профессии", — говорит Руслан.

Один из первых выездов Руслан тоже вспоминает до сих пор — задержание выдалось немного курьезным.

"Мы с напарником знали, что неизвестные совершили кражу вазовской "шестерки" зеленого цвета с ул. Ставропольской. Патрулировали окрестности и вдруг увидели двух ребят, которые несли аккумулятор. Мы подошли, они сказали, якобы предмет принадлежит им. В итоге при расспросах оказалось, что аккумулятор все-таки с украденной машины — эта было именно то авто, что недавно угнали. Выяснилось, что парни забрали машину "покататься". Но чтоб ее не угнал кто-то другой, сняли аккумулятор и забрали домой. Потом снова решили покататься и вышли с недостающей деталью", — вспоминает участковый.

Сейчас Руслан работает в 66 квартале — в районе улиц Ташкентской, Черемшанской, Алма-Атинской, Ставропольской. Но удивительных историй хватает и здесь. Например, иногда приходится разбираться в романтических драмах. Недавно в центре событий оказалась обычная семья — муж с женой в возрасте около 40 лет и двое их подросших детей. Хозяйку квартиры практически стал преследовать влюбленный одноклассник.

"Почему-то он вдруг решил, что всю жизнь любил эту женщину и захотел ее добиться. Причем стал приходить с романтическими признаниями прям к ней домой. Наличие супруга его не смущало. Мужчина как-будто твердо хотел, чтоб женщина ушла к нему из семьи. И вот в этом году поклонник пришел с пылкими речами, но поссорился с мужем женщины и распылил ему в лицо баллончик", — рассказывает Руслан.

Действия уже попали под статью административного кодекса, а "романтика" в итоге оштрафовали на 5 тыс. руб. в суде. Больше он семью не беспокоит.

"Но все же одна из главных наших задач — это профилактика. Поэтому стараемся часто беседовать с жителями. Например, мы должны проверять наркозависимых. И зачастую профилактические беседы помогают. Я говорю "подопечным": "Ты справишься, я в тебя верю". И действительно, человеку нередко помогает осознание того, что кто-то в него верит", — говорит участковый.

Полицейский считает: к наркозависимости часто приводит отсутствие должного воспитания.

"Например, мне родители в детстве говорили: "Руслан, не вздумай пробовать наркотики". А у кого-то таких бесед с отцом и матерью не было. Чаще всего наркотики начинают употреблять дети из неблагополучных семей. Но многие после бесед с нами становятся на путь исправления, устраиваются на работу, заводят семьи. У меня было и такое, что встречаю бывшего зависимого, а он мне говорит: "Руслан, спасибо, что спас, теперь все хорошо", — объясняет полицейский.

Мужчина считает: с хулиганами тоже нужно общаться по-доброму. Тогда как агрессия порождает агрессию.

"Был у меня и такой случай в практике. Обратилась женщина. Рассказала, что ее 20-летний сын забросил учебу, ведет себя плохо. Попросила просто с ним поговорить. Я позвонил парню. Тот сначала отнесся агрессивно. Я ему предложил — приходи ко мне, просто посидим, пообщаемся. В итоге участковый смог найти подход к молодому человеку.

"Сказал ему: "Ну ты сам подумай, у вас с матерью друг у друга никого ближе и нет. Вы должны держаться друг друга, а не огорчать". Он как-то проникся, чуть не прослезился. А потом уже сам говорит: "А можно я вам еще вопрос задам?" И стал со мной советоваться в каких-то сложных ситуациях. Это очень хорошо. Я уверен, что должно быть доверие между полицейским и жителями. И людям хочется сказать: не бойтесь идти в полицию. Наоборот, если что-то случилось, нужно идти к нам, не надо терпеть что-то плохое", — объясняет Руслан.

Недавно участковый проходил мимо дома одной похожей семьи, где ссорились раньше мать с сыном. Увидел в окно новый купленный линолеум. Понял, что семья занялась ремонтом, жизнь налаживается. "Сразу как-то так тепло на душе стало", — говорит он.

Чаще всего к участковому обращаются с жалобами на распитие алкоголя в общественных местах, курение в подъездах, шум. На все обращения реагируют. Полицейский пояснил, что привлечь нарушителя к ответственности намного проще, если есть фото или видео правонарушения.

"Летом за распитие спиртного в общественных местах мы составляем по шесть — восемь протоколов в месяц. Штраф за это — 500 рублей. Конечно стараемся побольше разговаривать с такими любителями выпивки, чтоб не мешали больше окружающим", — говорит сотрудник МВД.

Сам участковый находит время не только на службу, но и на хобби. "Если бы я не работал в полиции, то, наверное, стал бы поваром в каком-нибудь ресторане, — смеется он. — Я очень люблю готовить. Мое коронное блюдо — пирог с луком и яйцом".

Недавно Руслан Нуриев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый — 2022". Теперь он поборется за звание лучшего участкового страны. Впрочем, говорит, что главная награда для него — видеть результаты своей работы, когда хулиганы исправляются, живут в мире и согласии с окружающими, а главное — с собой.