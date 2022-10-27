Дмитрий Азаров оценил производственные мощности чапаевского завода "Полимер"

В четверг, 27 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Чапаевск оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия АО "Полимер" - одного из старейших предприятий в регионе.

Глава региона пообщался с сотрудниками и руководством предприятия, обсудив текущую ситуацию и степень загрузки. Завод является активным участником национального проекта "Производительность труда" и самостоятельно внедряет инструменты бережливого производства.

Генеральный директор Валерий Нижегородцев рассказал губернатору, что руководство компании планирует ежегодно наращивать объемы производства продукции. Поэтому уже сейчас "Полимер" испытывает дефицит в кадрах - требуются специалисты рабочих профессий.

"Нам, в первую очередь необходимы мужчины, которые будут участвуют в ключевых технологических процессах. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, уже работаем в трехсменном режиме. Где людей не хватает, мы дополнительно привлекаем своих сотрудников, компенсируя им переработку. Приглашаем всех желающих на предприятие, которые хотят получать достойную зарплату - всех, кто заинтересован, хочет работать", - отметил Валерий Нижегородцев.

Дмитрий Азаров поручил министерству промышленности и министерству труда региона оказать необходимую помощь в решении этого вопроса.

"На предприятии проходит дополнительный набор сотрудников. Я думаю, что мы вместе должны создать условия для того, чтобы об этом узнали больше жителей Самарской области, которые заинтересуются этой возможностью и придут сюда на работу. Потребность такая есть, зарплата достойная. Я рассчитываю, что в кратчайшее время полное комплектование предприятия кадровым составом произойдет", - отметил руководитель области.

Губернатор подчеркнул, что все предприятия оборонного комплекса, которые работают на территории региона, находятся под пристальным вниманием. Дмитрий Азаров лично оценивает степень их загрузки, качество, уровень и сроки выполнения заказов.

"редприятия Самарской области опережающими темпами справляются с задачами, за что огромная благодарность трудовым коллективам. Главное достояние любого предприятия - это люди, великие труженики", - подчеркнул Дмитрий Азаров.