Баскетбольная "Самара" с большим отрывом обошла "Астану"

БК "Самара" уверенно переиграл "Астану" в домашнем матче Единой Лиги — 93:58, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

"Вышедший в старте Владимир Пичкуров положил треху и подытожил спурт хозяев: 10:0 после трех сыгранных минут. И даже когда "Астана" начала набирать очки, самарцы продолжали убегать в отрыв: за две минуты до конца первой четверти они вели уже "+18" (25:7). После этого игра на какое-то время выровнялась — наша команда, ведомая Маркосом Найтом и Юрием Умрихиным (15 очков на двоих за вторую четверть) и подгоняемая трибунами, без видимых усилий держала соперника на комфортной дистанции. А к большому перерыву организовала рывок 13:0 — и получила двукратный перевес, 48:24.

После перерыва характер матча не поменялся. Все так же неудержим был Маркос Найт, получавший поддержку от Джеймса Энниса, удачно вошедшего в игру со скамейки Ивана Лазарева и других партнеров по команде. Сергей Базаревич задействовал в деле всех заявленных на матч игроков — и стоит ли говорить, с каким восторгом болельщики встречали данк Максима Барашкова или еще одну треху от Владимира Пичкурова.

Сергей Базаревич, главный тренер "Самары":

"Мы серьезно отнеслись к сопернику — это и предопределило результат, - прокомментировал итоги игры главный тренер "Самары" Сергей Базаревич. - Я был рад дать возможность сыграть тем кто, может быть, не так много сыграл. Тому же Пичкурову. Он был травмирован — а в матче с "Зенитом" пусть и не отличился набранными очками, но совершил несколько хороших действий. Для нас каждый игрок важен.

Сейчас мы чуть вздохнули: было достаточно обидное поражение от "Зенита". Мы еще раз пересмотрели тот матч: буквально за три минуты мы проиграли команде-победителю Единой Лиги. У нас было всего два дня — и был нужен правильный настрой после такого разочаровывающего поражения. Сегодня все внесли свою лепту: в плане энергии, в плане защитных действий — это то, к чему мы их и призывали".