Елена Матвеева ("Светсервис"): "Нам удалось наладить собственное производство светодиодных плат"

Насколько сборка светодиодных светильников сегодня зависит от импортных компонентов, каковы перспективы развития отрасли и как самарцам удалось наладить собственное уникальное производство в такое непростое время — обо всем этом в интервью с руководителем компании "Светсервис" Еленой Матвеевой.

"Светсервис" работает на рынке светотехники более 22 лет. Компания начинала свою деятельность с дистрибуции электротехнической продукции, затем стала импортером светотехнической продукции под собственными торговыми марками. Сейчас в рамках стратегии технологического суверенитета компания активно развивает свою производственную базу с целью выпуска готовой продукции полного цикла в Самаре. Здесь уже налажен выпуск светодиодных декоративных светильников и светодиодных ламп бытового назначения.

- Какие изменения в производственно-экономической деятельности вашей компании произошли в 2022 году?

- В этом году нашей компании удалось расширить производственные мощности уже имеющегося производства светодиодных декоративных светильников и выпустить свой миллионный светильник. А также запустить два новых проекта: производство светодиодных печатных плат и производство светодиодных ламп бытового назначения.

Кроме того, именно в этом году нами были подписаны контракты на поставку производимой нами продукции с крупными сетевыми ритейлерами, а именно с "Максидом" и "КасторамаРус". Также нам удалось значительно расширить присутствие наших товаров на всех действующих в РФ крупных интернет-площадках — таких как Ozon, Wildberies, KazanExpress, ЯндексМаркет и других.

- Какую роль в этом сыграли санкции и внешнеполитическая ситуация?

- Был как положительный, так и негативный эффект. С одной стороны, столкнулись с сокращением объемов продаж на 30% и сложностями при осуществлении валютных платежей за оборудование для новых производств. Но с другой стороны, данная ситуация подстегнула нас к ускорению запуска проектов развития производства во втором квартале 2022 года и к максимальному импортозамещению сырья и комплектующих.

Мы стали активно развивать продажи на маркетплейсах и выросли до оборота 20 млн рублей в месяц. К примеру, наш декоративный светильник торговой марки TANGO производства РФ выходит первым в ответ на соответствующий запрос в поисковике Ozon.

- Насколько сейчас компания зависит от импортного сырья и комплектующих? Из каких стран возможны поставки?

- К сожалению, наша компания зависит от импортных электронных компонентов, таких как, например, светодиоды. На территории нашей страны производство электронных компонентов недостаточно развито. Сейчас у нас налажены поставки компонентной базы из Юго-Восточной Азии.

- Существуют ли в России предприятия по производству аналогичной продукции с полным циклом производства или все зависят от импорта в какой-либо мере?

- Насколько нам известно, таких предприятий нет в отрасли радиоэлектронной промышленности. В светодиодном освещении, зависимость от импортных комплектующих остается достаточно высокой.

Константин Лазарев (ВСЗТ "Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития Собеседником Волга Ньюс в рамках проекта "Точки роста" стал Константин Лазарев, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч". Он рассказал об изменениях на рынке, произошедших после февраля, зависимости отрасли от импорта и новых проектах, над которыми работает компания.

На территории РФ работают две компании, выпускающие светодиодные декоративные светильники и одна компания, выпускающая аналогичные светодиодные лампы, однако только нам удалось наладить собственное производство светодиодных плат и значительно увеличить долю импортозамещенных комплектующих.

- Какова доля присутствия вашей продукции на российском рынке и идет ли продукция на экспорт?

- Компания "Светсервис" активно работает на территориях ПФО и УрФО, имея базу в 3000 клиентов, а также осуществляет поставки в Беларусь, Казахстан и Армению.

- Какую помощь оказывает государство и региональные власти в это непростое время?

- В феврале 2022 года мы получили инвестиционный кредит по программе импортозамещения при активной поддержке государства и банка-партнера ПАО "Промсвязьбанк". Это помогло реализовать нам наши проекты развития производства и импортозамещения. Также существенную консультационную и юридическую поддержку получаем от Торгово-промышленной палаты Самарской области, центра "Мой бизнес", Центра импортозамещения, общественной организации "Деловая Россия" и регионального министерства экономического развития и инвестиций.

- Какие меры поддержки вы сами хотели бы получать от властей?

- Как производственному предприятию нам важна государственная поддержка в части субсидирования проектов развития производства. Это позволяет оптимизировать себестоимость выпускаемых изделий, снижать цены для конечного потребителя.

- Коснулась ли вашего производства мобилизация?

- Да, наши сотрудники, как и сотрудники многих других компаний, были призваны в рамках частичной мобилизации. В среднем убыло 15% от общего количества военнообязанных, подлежащих призыву. Организация продолжила безболезненно осуществлять свою производственную деятельность, в том числе благодаря взаимозаменяемости и грамотной расстановке персонала.

- Оказывает ли ваше предприятие помощь действующей армии, беженцам или территориям, требующим восстановления?

- Мы участвуем в акции "Своих не бросаем", проводимой СРОО "Право на жизнь". Мы также поддерживаем наших мобилизованных сотрудников, помогая им со сбором необходимой экипировки для службы в рядах российской армии.

- Какой совет сейчас можно дать всем российским производителям?

- Мы видим и ощущаем на себе изменения во всех сферах жизни. В этот момент главное помнить "чтобы стоять на одном месте — надо бежать, а чтобы попасть куда-то, надо бежать в два раза быстрее".

Необходимо использовать это время для активного роста, а также прикладывать все возможные усилия для того, чтобы сделать нашу страну технологически независимой с высокоразвитым промышленным производством.